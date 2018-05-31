Mitsubishi снизила стоимость обслуживания в постгарантийный период‍

Российское подразделение компании Mitsubishi объявило о снижении цен на обслуживание кроссоверов Outlander и ASX.

Как сообщается в пресс-релизе ООО «ММС Рус», компания с особой благодарностью ко всем поклонникам автомобилей бренда Mitsubishi объявляет о снижении стоимости на плановое техническое обслуживание моделей Mitsubishi Outlander и ASX в постгарантийный период.

После пересмотра цен на обслуживание автовладельцы вышеперечисленных кроссоверов в постгарантийный период получают дополнительную выгоду 14,4%.

Новые расценки вступят в силу после 15 июня 2018 года. Они будут действовать в РФ, Казахстане и Беларуссии.

Отдельно отмечается, что клиент на официальном сайте компании может осуществить предварительный расчет стоимости ТО, а также выбрать ближайшего дилера и записаться к нему.