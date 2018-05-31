1,5 трлн рублей‍ потратили россияне на запчасти в 2017 году

В аналитическом агентстве «АВТОСТАТ» рассказали сколько в прошлом году потратили россияне на автомобильные комплектующие.

На вторичном рынке компонентов для легковых автомобилей было продано 990 млн единиц товаров, в денежном эквиваленте это составило 1 трлн 523,2 млрд рублей.

Наибольшее количество средств у автомобилистов уходит на шины и поверку масла.

В прошлом году доля шинного рынка составила 12,4% от общей суммы или 189 млрд рублей. На комплектующие для подвески легковых авто было потрачено 163 млрд рублей, а это 10,7%.

На масла россияне потратили 114 млрд рублей. В 2017 году было приобретено 312 млн литров масел и других технических жидкостей.

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