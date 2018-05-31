Geely опубликовала официальные фото нового седана Geely Emgrand SL

Модель поступит в продажу до конца года и будет доступна для покупки с двумя турбированными моторами. Судя по опубликованным фото новинка получила название Emgrand SL, хотя на шпионских фото был индекс А06.

В целом стилистика новинки позаимствована от флагманского Geely Borui. Новый седан Geely Emgrand SL получит следующие габариты: 4 680/1 785/1 460 мм. Расстояние между осями составит 2 670 мм.

По предварительным данным в основе новой модели расположилась платформа от Geely, а не совместная с Volvo «тележка».

Линейка двигателей будет представлена турбированными 1,0 и 1,4-литровыми агрегатами, мощность которых составит 136 и 133 л.с. соответственно. Больше подробностей о новом седане не сообщается.