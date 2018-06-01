Руководство концерна FCA намерено закрыть бренд Chrysler

На встрече с акционерами Серджио Маркионне заявил, что проведет большую реорганизацию компании, после которой Fiat исчезнет с рынка Северной Америки и Китая, а Chrysler можно будет купить только в США.

Глава Fiat Chrysler Automobiles (FCA) перед своим уходом решил изменить политику компании и пересмотреть модельный ряд, сообщило издание Automotive News. О своем решении Маркионне расскажет завтра на встрече инвесторов.

Как удалось узнать зарубежным журналистам, автомобили Fiat больше не будут доступны в США, Канаде и Китае, а в целом в модельном ряду марки останется только Fiat 500 и небольшой кроссовер Panda.

Chrysler будет доступен только на домашнем рынке, а сейчас эта компания представлена только такими моделями, как седан Chrysler 300 и минивэн Chrysler Pacifica.

Эксперты уверены, что после таких решений Серджио Маркионне, марка Chrysler скоро вообще исчезнет как бренд.

Остальные модели концерна Alfa Romeo, Jeep и Maserati будут развивать, особенно Jeep, который концерну сейчас приносит 70% выручки.