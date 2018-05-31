Peugeot Citroen в Европе наращивает выпуск внедорожников

Из-за существенного роста спроса на кроссоверы и внедорожники Peugeot Citroen, компания намерена нарастить производство их на предприятиях в странах ЕС.

Увеличение производства вынужденная мера в связи с необходимостью удовлетворить спрос.

По статистике, в период январь-апрель текущего года на европейском рынке было реализовано 250 тысяч кроссоверов и внедорожников марок Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel и Vauxhall.

Этот показатель оказался больше на 17%. Уже в конце марта группа оказалась в рейтинге самых продаваемых в сегменте.

Помимо наращивания производства уже существующих на рынке моделей, ведется активная подготовка к выпуску Citroen C5 Aircross во Франции, который будет выпускаться одновременно с Peugeot 5008.

Также в марте следующего года стартует сборка кроссовера Opel Grandland X на заводе в Германии.