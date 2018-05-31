Из-за существенного роста спроса на кроссоверы и внедорожники Peugeot Citroen, компания намерена нарастить производство их на предприятиях в странах ЕС.
Peugeot Citroen в Европе наращивает выпуск внедорожников
31.05.2018 17:41
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Увеличение производства вынужденная мера в связи с необходимостью удовлетворить спрос.
По статистике, в период январь-апрель текущего года на европейском рынке было реализовано 250 тысяч кроссоверов и внедорожников марок Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel и Vauxhall.
Этот показатель оказался больше на 17%. Уже в конце марта группа оказалась в рейтинге самых продаваемых в сегменте.
Помимо наращивания производства уже существующих на рынке моделей, ведется активная подготовка к выпуску Citroen C5 Aircross во Франции, который будет выпускаться одновременно с Peugeot 5008.
Также в марте следующего года стартует сборка кроссовера Opel Grandland X на заводе в Германии.
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