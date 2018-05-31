Land Rover Discovery Sport получил спецверсию Landmark‍

В честь 70-летнего юбилея бренда, а также хороших продаж Land Rover Discovery Sport компания подготовила спецверсию внедорожника Landmark Edition. Этот пакет предлагается для версий с 2,0-литровыми 180-сильным дизельным и 240-сильным бензиновым моторами.

В компании отметили, что с момента презентации Land Rover Discovery Sport в 2014 году, уже продано 350 тысяч единиц автомобилей.

Клиенты оценили внедорожник за его возможности комфорт и премиальные отделочные материалы. Отдельно было отмечено, что Land Rover Discovery Sport стал самой продаваемой моделью марки за всю ее историю.



Версия Landmark Edition будет предлагаться в трех цветах – черном, белом и сером. Во всех вариантах крыша внедорожника будет выкрашена в серый оттенок Carpathian.

Также британский внедорожник получил эксклюзивные 19-дюймовые колесные диски темного-серого цвета и графитовые акценты на переднем бампере.

В салоне Discovery Sport Landmark для обивки кресел используется кожа Ebony, а еще модель получила алюминиевые вставки серого цвета.