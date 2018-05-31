В компании Hyundai разрабатывают среднемоторный суперкар

Руководство марки Hyundai в скором времени выпустит новый спорткар, работа над которым уже началась.

Все подробности о новинке производитель не раскрывает, но уже известно, что новый суперкар Hyundai получит среднемоторную компоновку.

Работают над моделью специалисты подразделения N Performance. По сути новинкой станет «заряженная» версия уже существующего прототипа.

Как сообщается, для суперкара могут выбрать один из трех прототипов Racing Midship, которые были выпущены в период с 2014 по 2016 год.