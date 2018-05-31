«Связной» внезапно начал продавать на рынке РФ электромобили Tesla‍

Российский ритейлер начал прием заказов на самый быстрый электрический автомобиль Tesla. Приемами заказов на модель занимается «Связной», а доставку и продажу будет осуществлять Tesla Moscow Club.

Tesla Roadster второго поколения стал самой быстрой моделью марки. Мощности электрических моторов автомобиля хватает чтобы ускорится с места до 60 миль в час (96 км/ч) всего за 1,9 секунды. Максимальная скорость родстера составляет 400 км/ч.

Тут нужно отметить, что по заявлению Илона Маска у Tesla Roadster крутящий момент составляет 10 000 Нм, а это в 16 раз больше чем у гиперкара Lamborghini Huracan.

Производство Tesla Roadster должно начаться в 2020 году. В США эту модель оценили в 200 тысяч долларов, а вот сколько она будет стоить в РФ пока неизвестно.