В РФ началось серийное производство нового кроссовера Ford EcoSport

24 мая российское представительство американской компании объявило о старте приёма заказов на новый кроссовер Ford EcoSport . Сегодня в компании Ford сообщили, что РФ началось серийное производство нового кроссовера Ford EcoSport.

Серийная сборка автомобиля стартовала в Набережных Челнах, а первым сошедшим с конвейера автомобилем стал кроссовер в цвете Deep Impact Blue в топовой комплектации.

В последней для кроссовера доступен шестискоростной автомат, модернизированный двухлитровый двигатель и система привода на все колеса.

Также в линейке двигателей модели остался и полуторалитровый 123-сильный мотор.

Стоит отметить, что впервые Ford EcoSport для российского рынка стал доступен с полным приводом и автоматической коробкой передач. Всего для модели доступно пять комплектация по цене от 959 000 рублей.