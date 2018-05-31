24 мая российское представительство американской компании объявило о старте приёма заказов на новый кроссовер Ford EcoSport. Сегодня в компании Ford сообщили, что РФ началось серийное производство нового кроссовера Ford EcoSport.
В РФ началось серийное производство нового кроссовера Ford EcoSport
31.05.2018 16:51
80 0
Серийная сборка автомобиля стартовала в Набережных Челнах, а первым сошедшим с конвейера автомобилем стал кроссовер в цвете Deep Impact Blue в топовой комплектации.
В последней для кроссовера доступен шестискоростной автомат, модернизированный двухлитровый двигатель и система привода на все колеса.
Также в линейке двигателей модели остался и полуторалитровый 123-сильный мотор.
Стоит отметить, что впервые Ford EcoSport для российского рынка стал доступен с полным приводом и автоматической коробкой передач. Всего для модели доступно пять комплектация по цене от 959 000 рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments