В Калифорнии начали тестировать электронные номерные знаки

В Калифорнии решили вместо традиционного номерного знака использовать цифровую табличку, на которой может дополнительно отображается различная информация, включай и рекламу.

Власти штата уже разрешили тестировать электронные автомобильные номера, которые устанавливаются вместо обычного металлического знака.

Пока электронные номерные знаки доступны для желающих, а сами знаки разработала компания Reviver Auto. Планируется, что в этом году в штате Калифорния новые автомобильные номера получат порядка 100 тысяч автовладельцев.

Цифровая табличка будет настраиваться через интернет, и на ней во время движения будет отображаться номерной знак автомобиля.

Во время ожидания на светофоре предлагают показывать рекламу, а во время парковки может отображаться информация об уплате парковочного места или иная информация, одобренная Департаментом регистрации автотранспорта.

Стоимость электронного номера составляет 699 долларов, а еще владельцам придется ежемесячно вносить семь долларов абонентской платы, пишет портал «Астера».

