Представители немецкой марки раскрыли некоторые подробности о своем электрическом кроссовере Audi e-Tron, который будет официально представлен 30 августа в рамках мероприятия Audi Summit в Брюсселе.

Как рассказали в компании, новый кроссовер Audi e-Tron вместо зеркал заднего вида получит камеры. Концепты новых моделей от производителей часто имеют камеры вместо привычных боковых зеркал заднего вида, но серийные их версии все же получают последние.

При этом в Audi решили реализовать такое решение в серийном кроссовера. Использование камер вместо зеркал заднего вида позволит улучшить аэродинамическое сопротивление наряду с другими решениями.

Ранее стало известно, что электрокроссовер Audi e-tron будет заряжаться быстрее Tesla и ему потребуется всего 30 минут для подзярядки от специальной 150-киловаттной станции, тогда как американская компания использует станции мощностью 120 кВт. Запас хода первого электрокроссовера Audi e-tron составит 400 км, а питание будут обеспечивать батареи на 95 киловатт-часов.