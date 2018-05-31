Новая Toyota Camry получит российские комплектующие

В компании Toyota постоянно рассматривают возможность увеличения локализации производимых в России моделей. Также производитель на территории России старается увеличить объёмы производства, но все зависит от спроса.

Сейчас на заводе в Петербурге осуществляется сборка седана Toyota Camry, который встал на конвейер впервые в 2007 году.

Сейчас петербургский автозавод собирает седан уже восьмого поколения. Сборка модели происходит по технологии полного цикла, а уровень локализации уже составил 30%.

Также в Петербурге собирают и кроссовер RAV4, который на этом заводе стали собирать с 2016 года.

Как стало известно порталу «Колеса.ру», Toyota намерена увеличить уровень локализации предприятия и работать с новыми поставщиками комплектующих из России.

Так, уже известно, что предприятие будет использовать выхлопные системы, бензобаки, а также проводку российского производства.

Стоит отметить, что машины российского производства поставляют в Казахстан и Беларусь.