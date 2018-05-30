Subaru вернул на российский рынок полноприводный седан Legacy

Subaru официально объявила о старте продаж полноприводного седана Subaru Legacy, который был анонсирован в апреле.

Так, Subaru вернул на рынок РФ полноприводный седан Subaru Legacy и предлагается он в двух версиях. Напомним, что продажи чеетырехдверки в России свернули в связи со сложной ситуацией в 2015 году на авторынке и в стране в целом.

Уже сегодня 30 мая в дилерских центрах компании стали доступны для покупки автомобили модели Legacy, которая в прошлом году получила обновление.

Теперь в экстерьере автомобиля иные противотуманные фары, немного обновленный передний и задний бамперы, решётка радиатора и фары. Кроме этого, седан получил перенастроенную подвеску, рулевое управление и тормоза.

Для российского рынка Subaru Legacy доступен с 2,5-литровым двигателем, который выдает 175 л.с. мощности, работая в паре с вариатором Lineartronic и полноприводной системой.

Для разгона автомобилю потребуется 9,6 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. В комплектации Elegance Subaru Legacy оценили в 2 069 000 рублей.

В списке оснащенности тут предложат светодиодные фары, колесные диски размером 18 дюймов, кожаный салон, 7 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, а также информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном и другое.

Вторая комплектация получила ценник 2 219 900 рублей. Для россиян Subaru Legacy будет предложен с черной или светлой отделкой салона, а цветовая гамма будет представлена 6 вариантами окраса кузова.