В России реализовано более 1,7 млн автомобилей Renault

В 2018 году компания Renault отмечает 20-летие с момента начала работы на российском рынке и за это время компания в России реализовала свыше 1,7 млн автомобилей.

Как сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу Renault, в апреле текущего года продажи автомобилей французской марки составили 1,7 млн ед.

Самой востребованной моделью стал седан Renault Logan, а второе место популярности досталось Renault Duster. Эти модели в России суммарно уже разошлись тиражом в количестве 1 013 млн единиц.

Также большим спросом у россиян пользуется Renault Sandero и Renault Sandero Stepway, а еще хорошие продажи показывает Renault Kaptur, который для российского рынка разрабатывался совместно с российскими специалистами.

Напомним, в России на конвейерную линию завода Renault станет еще один кроссовер C-сегмента, презентация которого состоится на Московском автосалоне.