Компания Schaeffler представила 1200-сильный седан Audi RS3

В компании Schaeffler создали 1200-сильный седан на базе Audi RS 3. Новинка получила название 4ePerformance и электромотор от болидов Formula E.

Седан лишили стандартного турбомотора и установили вместо него четыре электродвигателя, каждый из которых выдает 300 лошадиных сил мощности.

Суммарная отдача такой установки составила 1200 л.с. Силовая установка была установлена от болида ABT Schaeffler FE01.

Также автомобиль получил две мощные батареи на 64 кВт/ч, а крутящий момент передается на каждое из четырех колес.

Еще специалисты изменили и внешность автомобиля, добавив ему аэродинамический обвес, расширенные колесные арки, а также глухую решетку радиатора.