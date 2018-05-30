Глава бренда Smart компании Daimler Аннетт Винклер уйдет в отставку

Анетт Винклер возглавляла восемь лет бренд Smart, свой пост она покинет 30 сентября 2018 года.

Винклер работает в концерне Daimler 23 года. За это время она очень многое сделала для компании и особенно для бренда Smart.

Об этом заявил руководитель Daimler Дитер Цетше. Последние 8 лет Анетт Винклер управляла маркой Smart, которая входит в состав немецкого автопроизводителя.

Напомним, Daimler намерен в свое французское предприятие Smart инвестировать 500 млн евро. Эти средства направят на модернизацию завода для выпуска электрокара Mercedes-Benz EQA.

В дальнейшем Smart полностью станет электрическим брендом и это произойдет после 2020 года. Уже сейчас сити-кары Smart в США предлагают только с электромоторами.