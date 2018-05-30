Минпромторг опроверг создание госсистемы продажи подержанных машин‍

В Минпромторге опровергли появившуюся накануне информацию, о создании госситемы продажи автомобилей с пробегом, а также запрете продаж машин из рук в руки.

29 мая появилась информация, согласно которой в России создадут единую аукционную платформу, через которую обяжут осуществлять продажи подержанных автомобилей.

Сообщалось, что разработка сети аукционов уже началась. Вся эта информация оказалась недостоверной. Отдельно было отмечено, что в скором времени изменения внесут в Налоговый кодекс, пишет РБК.

Эти изменения помогут снять автодилерам легально участвовать в сделках по купле-продаже подержанных авто.

По поводу создания онлайн площадок было сказано, что необходимости в правовом регулировании в этом нет, и участники рынка это будут решать самостоятельно.

В свою очередь в НТИ «Автонет» также опровергли информацию о том, что они разрабатывают платформу для создания единой сети аукционов.