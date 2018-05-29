Экспорт легковых автомобилей из РФ упал более чем наполовину

В первом квартале 2017 года на 57% сократился экспорт автомобилей в страны, не входящие в состав Таможенного Союза.

Как удалось узнать российским аналитикам из агентства «АВТОСТАТ», за первые три месяца 2018 года автопроизводители на 57% сократили экспорт в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. За отчетный период автокомпании из России отправили 4,6 тыс. авто.

Из общего количества экспортных авто 2,9 тыс. ед. приходится на автомобили марки Lada. Второе место досталось Volkswagen – 566 ед. Третье место у корейской марки Hyundai – 355 ед.

Среди моделей лидером стал легендарный внедорожник LADA 4х4. Российская марка за границу направила 2 тысячи таких автомобиля. Второе место у Vesta – 526 ед., третье у Volkswagen Polo – 555 ед.

В отчетный период больше всего автомобилей экспортировали в Латвию, Украину и Азербайджан. Отдельно стоит отметить, что экспорт в 2018 году упал по причине того, что в 2017 году на экспорт направлялось большое количество кроссоверов Skoda Yeti, которые собирались в Нижнем Новгороде.