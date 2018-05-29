Автомобили Renault, Nissan и Chery «подружатся» с Яндексом‍

Российская компания «Яндекс» в будущем будет устанавливать в мультимедийные системы автомобилей марок Renault, Nissan и Chery свой программный комплекс «Яндекс.Авто».

IT-компания сегодня на конференции разработчиков рассказала, что «Яндекс.Авто» появится на моделях Kaptur, Qashqai, X-Trail, а также кроссовере Chery Тiggo 5.

В китайском кроссовере «Яндекс.Авто» будет доступен в комплектации Connected MT. Ее уже можно заказать в дилерских центрах марки.

Летом платформа доберется до автомобилей Nissan, а позже и до кроссоверов Renault Kaptur в лимитированной версии.

Сейчас «Яндекс.Авто» можно встретить в Toyota Camry и Toyota RAV4. Также уже подписано соглашение с Jaguar Land Rover, Ford, «КАМАЗ» и «АВТОВАЗ».

Впервые «Яндекс.Авто» был представлен в сентябре 2017 года, сейчас эта система установлена на 30 тыс. автомобилей.

Российская мультимедийная система позволяет получить доступ к фирменной навигации, сервису погоды, музыке и другим приложениям от «Яндекс».