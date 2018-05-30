Интерьер нового компактвэна Geely рассекретили до премьеры

Китайская автомобильная компания продолжает расширять свою модельную линейку и на очереди в списке новинок оказался компактвэн, предвестником которого стал прототип MPV Concept, представленный в прошлом году на автосалоне в Шанхае.

Сейчас автомобиль, который скором времени появится на китайском рынке, носит индекс VF11, а ранее его фото появились в базе министерства промышленности Китая.

При этом теперь оказался рассекречен и салон компактвэна Geely. В интерьере модели можно заметить большой сенсорный экран, виртуальную приборную панель, трехспицевый руль, а также хромированные элементы.

Серийный компактвэн получил следующие габариты: 4 706/1 909/1 664 мм, а колесная база составит 2 805 мм. Для покупки будет доступен автомобиль с 5, 6 и 7-местным салоном.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена полуторалитровым бензиновым турбомотором с отдачей 177 л.с. Также будет и гибридная силовая установка с 1,5-литровым двигателем. Официальная презентация компактвэна состоится этим летом.