«АвтоВАЗ» набирает 250 инженеров на проекты по созданию новых авто

За последние несколько лет российский автогигант только сокращал свой штат, и насколько известно сейчас на двух производственных площадках в Тольятти и Ижевске работает около 36 тысяч человек. Для сравнения в 2009 году на этих заводах трудилось около 100 тысяч людей.

После столь большого сокращения персонала, «АВТОВАЗ» впервые открыл 250 вакансий.

На автомобильное предприятие требуются сотрудники, которые до 2026 года смогут организовать выпуск 12 новых моделей и еще 11 моделям провести фейслифтинг.

В заявке указано, что новые сотрудники могут быть направлены на стажировку в технические центры группы Renault.

Журналисты «АвтоРевю» смогли отыскать в сети несколько вакансий от «АВТОВАЗа», среди которых есть должность инженера-конструктора и руководителя проектной группы в автомобилестроении.