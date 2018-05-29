За последние несколько лет российский автогигант только сокращал свой штат, и насколько известно сейчас на двух производственных площадках в Тольятти и Ижевске работает около 36 тысяч человек. Для сравнения в 2009 году на этих заводах трудилось около 100 тысяч людей.
«АвтоВАЗ» набирает 250 инженеров на проекты по созданию новых авто
29.05.2018 23:10
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После столь большого сокращения персонала, «АВТОВАЗ» впервые открыл 250 вакансий.
На автомобильное предприятие требуются сотрудники, которые до 2026 года смогут организовать выпуск 12 новых моделей и еще 11 моделям провести фейслифтинг.
В заявке указано, что новые сотрудники могут быть направлены на стажировку в технические центры группы Renault.
Журналисты «АвтоРевю» смогли отыскать в сети несколько вакансий от «АВТОВАЗа», среди которых есть должность инженера-конструктора и руководителя проектной группы в автомобилестроении.
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