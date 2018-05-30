Голландцы из RemetzCar сделали универсал на базе Tesla Model S

Кузовное ателье RemetzCar представила свой новый проект — универсал на базе Tesla Model S. Стоит отметить, что подобный проект не единственный и ранее другие известные ателье в США, также создавали новый тип кузова на основе седана Tesla Model S.

Сегодня специалисты RemetzCar сообщили, что завершили проект по созданию универсала, причем его сделали по заказу коллекционера Флориса де Раадта.

Чтобы превратить седан в универсал, тюнерам пришлось сделать немало новых деталей из алюминия, в том числе и кузовные панели, а также новую заднюю дверь.

Кроме этого пришлось изменять форму задней стойки и крыши. Еще модель получила немало хромированных элементов. Технические характеристики такого универсала не раскрывают.