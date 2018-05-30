Кузовное ателье RemetzCar представила свой новый проект — универсал на базе Tesla Model S. Стоит отметить, что подобный проект не единственный и ранее другие известные ателье в США, также создавали новый тип кузова на основе седана Tesla Model S.
Голландцы из RemetzCar сделали универсал на базе Tesla Model S
30.05.2018 01:25
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Сегодня специалисты RemetzCar сообщили, что завершили проект по созданию универсала, причем его сделали по заказу коллекционера Флориса де Раадта.
Чтобы превратить седан в универсал, тюнерам пришлось сделать немало новых деталей из алюминия, в том числе и кузовные панели, а также новую заднюю дверь.
Кроме этого пришлось изменять форму задней стойки и крыши. Еще модель получила немало хромированных элементов. Технические характеристики такого универсала не раскрывают.
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