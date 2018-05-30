Skoda представила первый бронированный универсал Superb‍ Estate

В Великобритании представили первый бронированный Skoda универсал Superb Estate. Эту модель разрабатывали специалисты чешской марки и британская фирма, название которой пока держится в секрете.

Универсал получил защиту по стандарту PAS 300, а это обеспечит водителю и пассажирам уверенность в том, что они не пострадают от гранаты и крупнокалиберного оружия.

В связи тем, что броня прибавила вес автомобилю, на универсале Superb пришлось полностью изменить шасси, установить более мощную тормозную систему и другие колеса, которые позволят движение даже если будут пробиты все покрышки.



По заявлению разработчиков, бронированной Skoda Superb Estate сохранил свою практичность у него по-прежнему багажное отделение объёмом 660 литров и вместительный пятиместный салон.

Сообщается, что на создание бронированного универсала потребовалось 4 недели и 120 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете около 10 млн рублей.