В Великобритании представили первый бронированный Skoda универсал Superb Estate. Эту модель разрабатывали специалисты чешской марки и британская фирма, название которой пока держится в секрете.
Skoda представила первый бронированный универсал Superb Estate
30.05.2018 01:00
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Универсал получил защиту по стандарту PAS 300, а это обеспечит водителю и пассажирам уверенность в том, что они не пострадают от гранаты и крупнокалиберного оружия.
В связи тем, что броня прибавила вес автомобилю, на универсале Superb пришлось полностью изменить шасси, установить более мощную тормозную систему и другие колеса, которые позволят движение даже если будут пробиты все покрышки.
По заявлению разработчиков, бронированной Skoda Superb Estate сохранил свою практичность у него по-прежнему багажное отделение объёмом 660 литров и вместительный пятиместный салон.
Сообщается, что на создание бронированного универсала потребовалось 4 недели и 120 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете около 10 млн рублей.
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