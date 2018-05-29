Об отзыве единственного на территории РФ гиперкара Porsche 918 Spyder сообщает Росстандарт.
Porsche в РФ объявила об отзыве единственного гиперкара 918 Spyder
29.05.2018 19:59
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В сообщении ведомства говорится, что в России Porsche отзовет модель 918 в количестве одного экземпляра, который был продан в 2015 году.
Причиной, по которой владельцу придется приехать в дилерский центр, является вероятность образования коррозии на крепежных болтах продольного и поперечного рычагов подвески.
Из-за этого при эксплуатации суперкара в экстремальных условиях может наблюдаться нарушение ходовых качеств автомобиля. Все ремонтные работы в рамках отзывной кампании проведут за счет компании.
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