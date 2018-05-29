Porsche в РФ объявила об отзыве единственного гиперкара 918 Spyder

В сообщении ведомства говорится, что в России Porsche отзовет модель 918 в количестве одного экземпляра, который был продан в 2015 году.

Причиной, по которой владельцу придется приехать в дилерский центр, является вероятность образования коррозии на крепежных болтах продольного и поперечного рычагов подвески.

Из-за этого при эксплуатации суперкара в экстремальных условиях может наблюдаться нарушение ходовых качеств автомобиля. Все ремонтные работы в рамках отзывной кампании проведут за счет компании.