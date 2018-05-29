Honda в августе представит сверхбюджетный хетчбэк Honda Brio

В компании Honda анонсировали презентацию нового компактного хэтчбека, предназначенного в первую очередь для индийского рынка.

Сверхбюджетный хетчбэк Honda Brio будет представлен на автосалоне GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show), который будет проходить в период со 2 по 12 августа 2018 года.

Предвестником новинки является концепт Honda Small RS, представленный в апреле этого года. Прототип создавался на новой платформе.

Данных о габаритах и моторной гаммы новинки пока нет. Ожидается, что серийное производство Honda Brio будет осуществляться на предприятии в Индии, Индонезии и Таиланде.