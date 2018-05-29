Тизер сопровождался анонсом даты премьеры кроссовера, созданного на одной платформе с Lamborghini Urus и Bentley Bentayga.
Audi на тизерах показала дизайн серийного кроссовера Audi Q8
29.05.2018 12:40
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Согласно официальной информации, новый кроссовер Audi Q8 будет представлен 5 июня на специально организованном мероприятии в китайском Шэньчжэне.
Сегодня Audi на тизере показала дизайн нового кроссовера Audi Q8, который судя по изображению мало чем будет отличаться от концептуальной версии модели Q8 Sport.
В основе новинки расположится платформа MLB от Volkswagen, за счет которой моторная гамма будет представлена бензиновыми и дизельными агрегатами с 6 или 8 цилиндрами.
Предварительная цена обычного кроссовера составит 110 500 евро. Немного позднее у автомобиля появится спортивная версия с приставкой к названию SQ8.
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