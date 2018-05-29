Московский каршеринг летом пополнят кроссоверы и спорткары Porsche

Премиальные автомобили Porsche уже летом появятся в автопарке одного из крупных операторов каршеринга в Москве.

Как стало известно, в ближайшее время в московском каршеринге появится десять кроссоверов Porsche Macan и два спорткара 911 Carrera 4S.

Также автопарк оператора, предоставляющего в аренду автомобили, пополнится еще и Mercedes E-класса, а также BMW 5-й серии в количестве 500 штук.

Стоимость аренды автомобиля Мереседес составит десять рублей за минут, а за машину «Порше» попросят 20 рублей за минуту.

При этом отмечается, что премиальные машины будут доступны не всем. В частности, взять автомобиль смогут водители возрастом более 26 лет и с опытом вождения не менее 6 лет.