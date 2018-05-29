В рамках новой отзывной кампании, объявленной на территории РФ, будут отозваны модели Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid, о чем 28 мая сообщил Росстандарт.

В сообщении ведомства говорится, что Volkswagen и Skoda в России отзывают более 132 тыс. автомобилей.

Отзывными стали автомобили Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid в количестве 132 605 экземпляров, которые были реализованы в период с 2016 по 2018 год.

В этих автомобилях может быть ненадлежащего качества буксирная проушина, вложенная в бортовой инструмент.

При использовании буксирной проушины ненадлежащего качества возникает вероятность её обрыва вследствие воздействия тягового усилия при буксировке, сообщает Росстандарт.

Владельцы отзывных автомобилей будут проинформированы о необходимости посетить дилерский центр, для бесплатной замены буксирной проушины.