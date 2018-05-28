Nissan представил новый семиместный рамный внедорожник Nissan Terra

Представленный в Китае новый рамный внедорожник Nissan Terra получил новый мотор и семиместную модификацию.

Nissan Terra создавался специально для китайского рынка, но потом японский автопроизводитель решил расширить географию продаж новой перспективной модели и представил семиместный вариант рамного внедорожника, который теперь оснащается дизельным мотором. Это модификация будет поставляться в Австралию и рынки Юго-Восточной Азии.

Новый внедорожник создан на базе пикапа Navara. Его размеры составляют: длина – 4 885 мм, ширина – 1 865 мм, высота – 1 835 мм, а расстояние между осями будет 2 850 мм. Семиместный вариант на несколько миллиметров больше, чем китайская версия.

Под капотом Terra будут устанавливать четырехцилиндровый 2,5-литровый дизельный мотор мощностью 190 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

Трансмиссия для автомобиля будут доступна 6-ступенчатая автоматическая или семидиапазонный «автомат».

Привод для внедорожника только полный. На китайском рынке Nissan Terra предлагается исключительно с бензиновым мотором объёмом 2,5-литра.