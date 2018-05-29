Автомобили «УАЗ» перестанут бояться влаги

Ульяновский автомобильный завод в мае для всего модельного ряда стал использовать новый катафорезный грунт компании PPG (США).

Благодаря американскому PPG удалось в два раза повысить коррозионную стойкость кузовов автомобилей марки. Новый грунт лучше защищает лицевые поверхности кузова и проникает в срытые полости.

Перед началом применения нового грунта специалисты компаний PPG и УАЗ провели испытания в камере с солевым туманом.

Автомобили там провели 1500 часов и по итогу их кузова подверглись коррозии в два раза меньше, чем при использовании других лакокрасочных материалов, которые использовали ранее.

Стоит отметить, что PPG является мировым поставщиком лакокрасочных материалов. Она сотрудничает с многими автомобильными марками.