«АвтоВАЗ» готовится начать серийное производство LADA Vesta Sport‍

По некоторым данным, на конвейерную линию Lada Vesta Sport поступит через несколько месяцев. Впервые спортивный седан Vesta был представлен почти два года назад на Московском международном автосалоне, тогда модель показали в виде концепта, но внешность серийной версии практически не будет отличатся от прототипа.

В спортивной модификации седан получит новые бампера, большие воздухозаборники, задний спойлер и колесные диски большого диаметра.

Ранее сообщалось, что седан со спортивным внешним видом начнут собирать с апреле или начале мая. На конвейерную линию Lada Vesta Sport поступит в Ижевске, при этом все другие Lada Sport всегда производили в Тольятти.

Точных данных про мотор Vesta Sport пока нет, но специалисты уверяют, что под капотом автомобиля будет располагаться 1,6-литровый 140-сильный мотор и 1,8-литровый 149-сильный мотор. Не исключается появление и версии с 1,8-литровым 180-сильным ДВС.