В Москве продают редкий автобус ЗИЛ 1967 года за 30 млн рублей

Редкий автобус, который к тому же был задействован в съемках фильма, появился на сайте «Авито».

В объявлении продавец из Москвы указал, что автобус выпустили в 1967 году и он ранее принадлежал автопарку Крымской группы санаториев ЦК КПСС в г. Ялта.

К тому же ЗИЛ-118 на шасси № 12 был задействован в съемках фильма «И черт с нами» в 1991 году.

Сейчас автобус отреставрировали с использование полностью оригинальных деталей. За ЗИЛ 1967 года продавец просит 30 миллионов рублей.