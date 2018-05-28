Редкий автобус, который к тому же был задействован в съемках фильма, появился на сайте «Авито».
В Москве продают редкий автобус ЗИЛ 1967 года за 30 млн рублей
28.05.2018 15:00
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В объявлении продавец из Москвы указал, что автобус выпустили в 1967 году и он ранее принадлежал автопарку Крымской группы санаториев ЦК КПСС в г. Ялта.
К тому же ЗИЛ-118 на шасси № 12 был задействован в съемках фильма «И черт с нами» в 1991 году.
Сейчас автобус отреставрировали с использование полностью оригинальных деталей. За ЗИЛ 1967 года продавец просит 30 миллионов рублей.
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