Около 600 000 автомобилей Mercedes-Benz могут попасть под отзыв

Речь идет в первую очередь об автомобилях, оснащенных дизельными силовыми установками.

Как сообщает транспортный регулятор Германии, немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz проверяют на причастность к манипуляциям с выбросами вредных веществ в моделях авто, оснащенных дизельными силовыми установками.

Под подозрение попало 600 тысяч автомобилей, которые могут попасть под отзывную кампанию, если по результатам проверки будет доказана причастность Mercedes-Benz к дизельгейту.

Среди автомобилей, которые могут попасть под отзыв есть Mercedes-Benz С-Class и G-Class.