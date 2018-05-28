отзыв об авто

Поиск

В Сети появилось новое изображение кроссовера Toyota Vitara Brezza

Новости
28.05.2018 14:18
19 0

В конце марта стало известно, что Toyota выпустит кроссовер Suzuki Vitara Brezza под своим брендом в рамках соглашения, которые подписали две компании.

Также Toyota будет выпускать под своим брендом и хэтчбек Baleno, при это седан Corolla будет выпущен под брендом дочерней компании Maruti Suzuki.

При этом сообщается, что помимо того, что на автомобилях сменятся ценники, их дизайн будет немного изменен и по сути это будут перелицованные обновленные автомобили.

Отличаться будет и список оборудования в комплектациях. Сразу стоит отметить, что перелицованные автомобили будут предлагаться на индийском рынке, где их представят в первой половине 2019 года.

Ранее в Сети публиковали первый рендер с Toyota Vitara Brezza, а теперь журналисты подготовили новое рендерное изображение с предполагаемой внешностью модели.

Напомним, что на индийском рынке Suzuki Vitara Brezza доступен по цене от 719 000 до 988 000 рупий или от 651 до 894 тыс. рублей.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿