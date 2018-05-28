В Сети появилось новое изображение кроссовера Toyota Vitara Brezza

В конце марта стало известно, что Toyota выпустит кроссовер Suzuki Vitara Brezza под своим брендом в рамках соглашения, которые подписали две компании.

Также Toyota будет выпускать под своим брендом и хэтчбек Baleno, при это седан Corolla будет выпущен под брендом дочерней компании Maruti Suzuki.

При этом сообщается, что помимо того, что на автомобилях сменятся ценники, их дизайн будет немного изменен и по сути это будут перелицованные обновленные автомобили.

Отличаться будет и список оборудования в комплектациях. Сразу стоит отметить, что перелицованные автомобили будут предлагаться на индийском рынке, где их представят в первой половине 2019 года.

Ранее в Сети публиковали первый рендер с Toyota Vitara Brezza, а теперь журналисты подготовили новое рендерное изображение с предполагаемой внешностью модели.

Напомним, что на индийском рынке Suzuki Vitara Brezza доступен по цене от 719 000 до 988 000 рупий или от 651 до 894 тыс. рублей.