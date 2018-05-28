Премиальная марка Genesis постепенно наращивает продажи своих автомобилей на территории РФ, о чем свидетельствуют отчетные данные.
Продажи Genesis в России в апреле выросли в более чем три раза
28.05.2018 14:08
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В прошлом месяце Genesis на российском рынке смогла реализовать 137 автомобилей, а это в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За период с начала года Genesis удалось реализовать 346 автомобилей, а это на 43% больше.
Сейчас модельный ряд бренда представлен флагманским седаном Genesis G90, полноприводным седаном G80 и самым доступны седаном G70, который вышел на рынок в апреле текущего года.
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