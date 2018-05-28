Колесные шины бренда COOPER оказались смертельно опасными

В России объявили о проведении отзывной кампании, которая затронет колесные шины американской компании COOPER.

О новой сервисной кампании информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), уточняя, что отзывными являются модели шин COOPER P215/70R14, P225/70R14.

Отзыв организован из-за опасности шин, которые были проданы в период с февраля по ноябрь прошлого года.

Как сообщается, причиной является использование при производстве неправильного состава резины на брекерном поясе, а это в свою очередь приводит к слабому сцеплению резины с брекерным поясом.

Это в свою очередь может привести к потере контроля над управлением транспортного средства и увеличить риск попасть в ДТП. Иными словами, колеса могут в том числе лопнуть.