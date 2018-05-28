Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Москвы

Рейтинг самых популярных автомобилей был назван по результатам продаж автомобилей за четыре месяца текущего года, когда в столице России дилеры реализовали 72,2 тыс. новых автомобилей. Этот результат оказался на 15% больше, чем годом ранее.

Согласно данным аналитиков из «Автостат», в Москве самой продаваемой моделью автомобиля является KIA Rio, который все также удерживает лидерство в регионе.

В период январь-апрель 2018 года москвичи приобрели 4 537 KIA Rio, что на 13% больше. Второй результат у седана Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в количестве 3 162 штук, что на 13,2% больше. Третьим самым популярным автомобилем в Москве стал кроссовер Hyundai Creta.

Объём продаж этой модели составил 2 654 единиц, а это на 16.5% больше. Немецкие модели Volkswagen, а именно Polo и Tiguan оказались в первой пятерке с результатом 2 512 и 2 016 проданных экземпляров, что на 14 и 41% больше, чем годом ранее соответственно.

Во второй пятерке самых популярных автомобилей оказались: Skoda Octavia (1 963 ед.; +4%) и Rapid (1 790 ед.; +1%), а также Renault Kaptur (1 671 ед.; +62%), KIA Sportage (1 631 ед.; +39%) и Nissan X-Trail (1 628 ед.; +20%).