Chevrolet Suburban нового поколения замечен фотошпионами

Тестовый прототип нового поколения кроссовера Chevrolet Suburban уже попал в объективы камер фотошпионов, а вместе с этим стали известны и первые подробности.

Благодаря шпионским фотографиям стало известно, что у кроссовера будет независимая задняя подвеска, тогда как у нынешних кроссоверов американской марки доступна классическая балка.

В основе нового Chevrolet Suburban расположится шасси T1YC, которое является версией новой платформы GMT T1XX.

Также есть информация, что в внедорожник получит турбированный 2,7-литровый двигатель используемый в пикапе Chevrolet Silverado.

Там его мощность составляет 314 л.с. при 473 Нм крутящего момента. Этот двигатель могут использовать в базовых версия внедорожника нового поколения.