Тестовый прототип нового поколения кроссовера Chevrolet Suburban уже попал в объективы камер фотошпионов, а вместе с этим стали известны и первые подробности.
Chevrolet Suburban нового поколения замечен фотошпионами
28.05.2018 12:56
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Благодаря шпионским фотографиям стало известно, что у кроссовера будет независимая задняя подвеска, тогда как у нынешних кроссоверов американской марки доступна классическая балка.
В основе нового Chevrolet Suburban расположится шасси T1YC, которое является версией новой платформы GMT T1XX.
Также есть информация, что в внедорожник получит турбированный 2,7-литровый двигатель используемый в пикапе Chevrolet Silverado.
Там его мощность составляет 314 л.с. при 473 Нм крутящего момента. Этот двигатель могут использовать в базовых версия внедорожника нового поколения.
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