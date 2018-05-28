Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в продаже в конце 2019 года

Согласно последним данным, новинку начнут производить на предприятии в Мексике, а на американский рынок он выйдет уже в четвертом квартале 2019 года.

Позже модель поступит и на другие рынки. Уже достоверно известно, что он будет построен на платформе MFA, которая также лежит в основе хэтчбека A-Class.

Предположительно от хэтчбека кроссоверу достанется салон и моторная гамма. Внешне новый Mercedes-Benz GLB напоминает GLA, однако при этом он получил более спортивный вид.

У модели будет пяти- и семиместная модификации. Предполагаемая стоимость кроссовера составит 33 400 — 40 000 долларов.