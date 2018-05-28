Следующее поколение KIA Soul 2019 получит полный привод

Специалисты компании KIA продолжают работать над следующим поколением модели KIA Soul, которую заметили во время тестов в штате Колорадо (США).

По предварительным данным, на рынке новое поколение KIA Soul появится в следующем году. Уже известно, что у автомобиля будут увеличены габариты, при этом дизайн модели останется узнаваем.

Среди ярких изменений станет появление полного привода. Ранее представители компании намекали на использование в автомобиле полного привода.

Теперь об этом сообщает ряд источников, ссылаясь на данные, полученные от компании. Что касается силовой линейки, то она может быть частично представлена моторами, которые предлагаются для текущего поколения.

Среди таких моторов окажется 1,6 и 2,0-литровые агрегаты. Презентация нового Soul состоится ближе к концу текущего года.