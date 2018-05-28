Электрический седан Tesla Model 3 поставил новый рекорд дальности пробега

Новый рекорд самый дешевый электромобиль компании Tesla установил на дорогах США, причем стоит отметить, что подобные заезды на автомобилях американского производителя устраивают регулярно.

Новый рекорд оказался за седаном Tesla Model 3, которому на одной подзарядке проехать 1 000 км пути. Заезд устраивали на версии автомобиля с заявленным пробегом 500 км.

Сам заезд проходил в штате Колорадо и длился 32 часа. Отмечается, что во время заезда кондиционер не включали в целях экономии заряда батареи, а в салоне днем температура воздуха поднималась до 42 градусов Цельсия.

Электромобиль мог бы проехать и большее расстояние, но заезд пришлось остановить из-за того, что автомобиль ехать отказался, хотя расход составлял 66 кВт/ч, а заявлено 75 кВт/ч.