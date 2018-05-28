Новый рекорд самый дешевый электромобиль компании Tesla установил на дорогах США, причем стоит отметить, что подобные заезды на автомобилях американского производителя устраивают регулярно.
Электрический седан Tesla Model 3 поставил новый рекорд дальности пробега
28.05.2018 11:30
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Новый рекорд оказался за седаном Tesla Model 3, которому на одной подзарядке проехать 1 000 км пути. Заезд устраивали на версии автомобиля с заявленным пробегом 500 км.
Сам заезд проходил в штате Колорадо и длился 32 часа. Отмечается, что во время заезда кондиционер не включали в целях экономии заряда батареи, а в салоне днем температура воздуха поднималась до 42 градусов Цельсия.
Электромобиль мог бы проехать и большее расстояние, но заезд пришлось остановить из-за того, что автомобиль ехать отказался, хотя расход составлял 66 кВт/ч, а заявлено 75 кВт/ч.
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