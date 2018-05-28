Land Rover подняла цены на ряд своих автомобилей на 31-200 тыс. рублей

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на результаты проведенного мониторинга цен на новые автомобили в мае.

Как сообщают российские аналитики, Land Rover в России подняла цены на ряд своих автомобилей. Почти все автомобили бренда стали дороже в пределах от 31 до 200 тысяч рублей.

При этом стоит отметить, что изменение цен произошло на модели 2018 года выпуска. Прежние ценники остались только у внедорожника Land Rover Velar и гибридной версии Range Rover PHEV.

Внедорожник Land Rover Discovery стал предлагаться по цене большей на 91 000 рублей, причем во всех комплектациях. Теперь стоимость модели составляет 3 974 000 рублей минимум.

Модель Land Rover Discovery Sport подорожал в зависимости от комплектации на 31-100 тыс. рублей и доступен для покупки по цене от 2 803 000 рублей.

Range Rover стал дороже на 100-130 тыс. рублей, а спортивная версия Range Rover Sport прибавила в цене 40 – 81 тыс. рублей.

Range Rover Evoque в России стал предлагаться по цене на 100 тыс. рублей дороже, а 200 тысяч у прежней цене прибавила версия SE Dynamic.