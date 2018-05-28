Стартовало серийное производство нового внедорожника Suzuki Jimny‍

Уже до конца текущего года внедорожник Suzuki Jimny нового поколения поступит на рынок.

То том, что в Японии стартовало производство нового внедорожника Suzuki Jimny, стало известно благодаря шпионскому видео с завода, где уже стоят первые партии новых автомобилей.

На площадке завода располагаются внедорожники, предназначенные для японского рынка, а значит они оснащены 660-кубовым бензиновым мотором. Ожидается, что уже в ближайшее время производитель объявит о старте продаж. На других рынках новое поколение внедорожника появится до конца года.

Стоит отметить, что официальная презентация Suzuki Jimny новой генерации еще не состоялась, однако его внешность уже давно не является секретом благодаря слайдам с презентации.

Внешность модели выполнена в стилистике Mercedes-Benz G-Class, а в салоне появилась новая передняя панель, а также современная информационно-развлекательная система с большим тачскрином.

По некоторым данным, после смены поколений внедорожник сохранил рамную конструкцию. Моторная гамма глобальной версии будет представлена 1,2-литровым 90-сильным и 1,0-литровым 111-сильным агрегатами. Система привода будет на все колеса.