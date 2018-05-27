Mercedes-Benz eSprinter станет исключительно городским автомобилем

О том что новое поколение Mercedes-Benz Sprinter получит электрическую версию сообщалось еще на презентации, но тогда только показали внешность eSprinter, а его технические характеристики называть не стали.

Mercedes-Benz eSprinter внешне практически не будет отличатся от классической модели, а все изменения произойдут внутри.



eSprinter станет исключительно городским автомобилем, так как у него будет ограничен запас хода на одном заряде.

По заявлению немецкого автопроизводителя, он сможет проехать до 115 км, что не очень много, но вполне достаточно для доставки грузов до 1 040 кг в пределах города.

Такие данные приводят для версии с блоком аккумуляторов 41 кВт*ч. Второй вариант с аккумулятором 55 кВт*ч сможет преодолеть расстояние до 150 км, но его грузоподъёмность будет ограничена до 900 кг.

При увеличении веса груза соответственно будет снижаться и пробег на одном заряде.



Также было сказано, что от обычной зарядки мощностью 7,2 кВт Mercedes-Benz eSprinter полностью зарядится за 8 часов, а от специальной зарядки аккумулятор на 100% зарядится за 45 минут.

У коммерческого автомобиля мотор будет один и его отдача составит 114 л.с. Он обеспечит максимальную скорость 80 или 120 км/ч в зависимости от модификации.