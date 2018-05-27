GAC официально рассекретила обновлённый кроссовер GAC Trumpchi GS4

Презентация обновленной версии кроссовера состоялась в Китае, причем там модель рассекретили, показав на стенде, а вот полноценная презентация, а вместе с тем и старт продаж состоится 16 июня.

У автомобиля Trumpchi GS4, который является самой популярной моделью марки, изменился интерьер и экстерьер, при этом в моторной гамме изменений не произошло.

Так, у кроссовера длина стала больше на 15 мм и составила 4 525 мм, а вот колесную базу наоборот сократили на 10 мм до 2 640 мм.

Автомобиль получил новую решетку радиатора, бамперы, а также фары со светодиодной технологией. Также расширился ассортимент колесных дисков размером 17 и 18 дюймов, которые предложат в новых дизайнах.

Среди изменений в салоне можно отметить иную переднюю панель, руль и информационно-развлекательную систему.

Линейка двигателей по-прежнему представлена 1,3 и 1,5-литровыми моторами с отдачей 137 и 152 л.с. В паре с двигателями работает пятискоростная механика или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. В качестве опции предусмотрен полный привод.