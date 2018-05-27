В Сети показали рендерные изображения нового пикапа Jeep Scrambler

Американский производитель Jeep работает над новым пикапом Scrambler, шпионские фото которого уже не раз публиковали в Сети.

Между тем портал «Колеса.ру» решил подготовит рендерные изображения, представив свое видение новинки.

Уже известно, что за основу нового пикапа Jeep Scrambler производитель возьмёт платформу Wrangler 2018 модельного года.

У модели будет мягкая крыша, причем её можно будет как просто опустить, так и полностью снять. При этом как стало известно ранее, мягкий верх предложат в качестве опции. Всего же для автомобиля будет доступно три варианта крыши.

Помимо мягкой, предложат жесткий трехсекционный верх выкрашенный в черный или цвет кузова. О моторной гамме информации нет.

Что касается даты дебюта, то он состоится через несколько месяцев, а серийное производство пикапа запланировано на ноябрь и будет осуществляться на предприятии в Толедо.