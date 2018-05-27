Американский производитель Jeep работает над новым пикапом Scrambler, шпионские фото которого уже не раз публиковали в Сети.
В Сети показали рендерные изображения нового пикапа Jeep Scrambler
27.05.2018 16:09
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Между тем портал «Колеса.ру» решил подготовит рендерные изображения, представив свое видение новинки.
Уже известно, что за основу нового пикапа Jeep Scrambler производитель возьмёт платформу Wrangler 2018 модельного года.
У модели будет мягкая крыша, причем её можно будет как просто опустить, так и полностью снять. При этом как стало известно ранее, мягкий верх предложат в качестве опции. Всего же для автомобиля будет доступно три варианта крыши.
Помимо мягкой, предложат жесткий трехсекционный верх выкрашенный в черный или цвет кузова. О моторной гамме информации нет.
Что касается даты дебюта, то он состоится через несколько месяцев, а серийное производство пикапа запланировано на ноябрь и будет осуществляться на предприятии в Толедо.
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