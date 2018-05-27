В Сети показали заезд Dodge Challenger 1972 года и Dodge Demon

На youtube-канале Wheels показали дрэг-заезд Dodge Challenger 1972 года и Dodge Demon, который был выпущен в прошлом году.

Конечно современный маслкар Dodge Demon технически очень современный автомобиль. Его специально создавали для дрэг-заездов и под его капотом с завода установлена V-образная «восьмерка» объёмом 6,2-литра с отдачей 840 л.с.

Какой мотор установлен под капотом Dodge Challenger 1972 года, который выехал на соревнования не сообщается.

По итогу заезда Demon пришел первым. Он завершил заезд через 10,06 секунды, а на финише его скорость была 217,87 км/ч. Challenger показал результат 11,66 секунды и 185,43 км/ч.

