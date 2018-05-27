Новое поколение лифтбека Peugeot 508 получит удлиненную версию

Peugeot 508 нового поколения был представлен для Европы на автосалоне в Женеве в марте. Более подробно о модели новой генерации портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

При этом недавно стало известно, что у автомобиля появится новая версия, которая получит колёсную базу увеличенную до 2 850 мм.

В первую очередь такая модификация будет предназначена для китайского рынка, причем по информации китайских СМИ, помимо удлиненной колесной базы, у автомобиля может стать больше ширина и длина. Больше подробностей об удлиненном варианте не сообщается.

Стоит отметить, что предшественник Peugeot 508 на рынке Китая не востребован и только в прошлом году модель разошлась тиражом в всего 925 штук, но возможно выход нового поколения в удлиненном исполнении исправит ситуацию.