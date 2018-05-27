В производство грузовиков Isuzu в Ульяновске вложат более 6 млрд рублей‍

В компании «Соллерс» рассказали про производство среднетоннажных грузовиков Isuzu в Ульяновской области. Для выпуска новых моделей российская компания инвестирует свыше 6 млрд рублей. Производство грузовиков должно начаться в 2021 году.

Для выпуска грузовиков Isuzu будет построена новая производственная площадка. О новом производстве стало известно после заключения договора.

В документе свои подписи поставили премьер-министр Японии, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. На новом предприятии ежегодно будет производится до 7 тысяч грузовиков в год.

Также на новом предприятии будут производить автомобили УАЗ. Стоит отметить, что часть инвестиций будет направлено на НИОКР и развитие новых технологий.

Стоит отметить, что локализация среднетоннажных грузовиков Isuzu составит более 80%. Для этих автомобилей в РФ будут собирать моторы и коробки передач, а также электронный системы включая систему ADAS.