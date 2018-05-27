Новые Infiniti QX50 и Infiniti QX80 в России появятся уже в 2018 году

В этом году премиальная марка Infiniti привезет на российский рынок новые Infiniti QX50 и Infiniti QX80.

За счет выхода обновленных моделей марки компания планирует нарастить продажи. Как передает агентство «Автостат», в ближайшие годы производитель намерен представить на российском рынке новые модели, которые будут созданы на новых платформах с использованием различных силовых установок.

Стоит отметить, что Infiniti QX80 в России уже доступен для заказа и об этом портал «ТвоёАвто» уже писал ранее. При этом пока не сообщается, когда первые партии внедорожника поступят к дилерам.

Что касается Infiniti QX50, то он был представлен в прошлом году, его выход также анонсировали на российском рынке на 2018 год, но пока точные сроки не озвучивают.